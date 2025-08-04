«البواقي» بنصف الثمن وعلف للحيوان منعا للإهدار: بعد العيد.. يتفتل الكحك

عقب انتهاء موسم عيد الفطر المبارك، تسعى المصانع ومخابز الحلوى إلى التخلص من بواقي حلوى العيد المتمثّلة في الكعك والبسكويت والبيتي فور والغُريّبة، عن طريق بيعها بنصف الثمن للزبائن، وبالمجان على الأسر الأولى بالرعاية، وبالطن لأصحاب المزارع لاستخدامها كأعلاف للأسماك والماشية والطيور.

«الصعيدي»: التجارة مع ربنا أحسن من أي حاجة

في مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اعتاد أحمد الصعيدي، أحد أصحاب مخابز الحلوى، على إنتاج كميات كبيرة من حلوى العيد في مخبزه الخاص: «عملت الكعك والبسكويت والبيتي فور والغُريّبة السنادي حسب احتياج الزبائن، يعني كنت باجمع طلبات الزبائن وأعمل الكمية أول بأول عشان مفيش حاجة تفيض، لكن في آخر يوم عملت شغل تاني عشان خاطر عيون الناس البسيطة اللي مش بتدوق الحاجات دي غير من العيد للعيد، التجارة مع ربنا أحسن من أي حاجة».

استعرض «الصعيدي» ما تبقى من حلوى العيد أمام مخبزه لجذب الزبائن: «رصيت علب الحلوى قدّام المخبز عشان اللي عايز حاجة، وأي حد محتاج علبة بييجي يطلب وياخد اللي هو عايزه طول فترة صلاحية الشغل اللي بتكون 3 أسابيع، أما بعد انتهاء فترة الصلاحية بنبيع البواقي دي بالطن، وبتكون من نصيب أصحاب المزارع اللي بيستخدموها كأعلاف للأسماك والماشية والطيور، والطن ممكن يوصل لـ11 ألف جنيه».

«دية»: اللي مش هياكله الإنسان هياكله الحيوان كعلف

يسعى إبراهيم دية، أحد أصحاب مخابز الحلوى بمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، إلى تخفيض أسعار بواقي حلوى العيد عقب انتهاء موسم عيد الفطر، لتجنّب الخسارة، وفي نفس الوقت نفسه ليستفيد منها المواطنون من الأسر الأولى بالرعاية: «بعد العيد بنعبّي الشغل في علب بالكيلو، وبنخفض الأسعار، ومفيش حاجة بتخسر، لأن اللي مش هياكله الإنسان هياكله الحيوان كعلف».

ينتظر أحمد حسن، أحد أصحاب مخابز الحلوى بمركز نبروه بمحافظة الدقهلية، انتهاء موسم عيد الفطر المبارك، لجمع بواقي حلوى العيد، وتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية: «لما العيد بيخلص بابدأ أفرز بواقي الكعك والبسكويت والبيتي فور والغُريّبة عشان أوزّعها على الأسر الأولى بالرعاية، وباتواصل مع إحدى الجمعيات الخيرية اللي بيكون عندها قاعدة بيانات للأسر المستحقة، وبيوصل لكل واحد حقه، بدون ما أعرف الشخص ولا هو يعرفني، وحقيقي بكون فرحان أوي إن مفيش حاجة اتهدرت، وربنا يتقبّل».

«حسين»: بنعتمد على بواقي حلوى العيد لتسمين المواشي

يلجأ مربي الماشية إلى شراء بواقي حلوى العيد لاستخدامها في تسمين المواشي الحلابة منها، ومنتجة اللحم، وفقاً لما ذكره إبراهيم حسين، أحد مربي المواشي بمركز الباجور بمحافظة المنوفية: «بعد عيد الفطر كل سنة في صاحب مصنع حلوى بيكلمني أروح أشتري منه بواقي حلوى العيد، وبنعتمد عليها لتسمين المواشي، لأنها بتكون مفيدة لهم وفي نفس الوقت بتكون رخيصة، وأعرف أصحاب مزارع دواجن وأسماك بيعملوا كده بردو، وأحسن حاجة إنّ نعمة ربنا يتحافظ عليها».