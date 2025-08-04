3 علاجات منزلية تساعدك على التخلص من بثور الوجه.. جربها الآن

3 علاجات منزلية تساعدك على التخلص من بثور الوجه.. جربها الآن

3 علاجات منزلية تساعدك على التخلص من بثور الوجه.. جربها الآن

هناك العديد من العلاجات المنزلية التي قد تساعد في علاج البثور، أهم المشاكل الأزلية التي يعاني منها الكثيرون، لهذا قدم «clevelandclinic» أبرز الحلول للتغلب على تلك المشكلة.

علاجات منزلية للبثور

بعض العلاجات المنزلية يمكنها المساعدة في التخلص من البثور التي تظهر على الوجه ويمكن معرفتها على النحو التالي:

  • زيت شجرة الشاي: يساعد زيت شجرة الشاي على منع نمو البكتيريا، وذلك عبر وضع ضع كمية صغيرة من زيت شجرة الشاي على قطعة قطن ومن ثم فركها على البثور.
  • مقشر السكر أو الملح: يساعد مقشر السكر والملح إزالة الخلايا الميتة من سطح بشرتك، فلا عليك سوى بل وجهك، ومن ثم وضع مقشر الملح أو السكر على البثور، واحرصي على تدليك بشرتك بحركات دائرية صغيرة لمدة تصل إلى 30 ثانية، ومن ثم شطف غسل وجهك بالماء في النهاية.
  • الشاي الأخضر: أوراق الشاي الأخضر المبللة تساعد على تقليل إنتاج الزيوت في بشرتك، كما يعتبر الشاي الأخضر مضادًا للأكسدة، فلا عليك سوى مزج أوراق الشاي الأخضر المجففة مع الماء، واحرصي على تدليك بشرتكِ بالأوراق المبللة بحركات دائرية صغيرة لمدة تصل إلى 30 ثانية، ومن ثم شطف وجهكِ بالماء عند الانتهاء.

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