3 علاجات منزلية تساعدك على التخلص من بثور الوجه.. جربها الآن

هناك العديد من العلاجات المنزلية التي قد تساعد في علاج البثور، أهم المشاكل الأزلية التي يعاني منها الكثيرون، لهذا قدم «clevelandclinic» أبرز الحلول للتغلب على تلك المشكلة.

علاجات منزلية للبثور

بعض العلاجات المنزلية يمكنها المساعدة في التخلص من البثور التي تظهر على الوجه ويمكن معرفتها على النحو التالي:

زيت شجرة الشاي: يساعد زيت شجرة الشاي على منع نمو البكتيريا، وذلك عبر وضع ضع كمية صغيرة من زيت شجرة الشاي على قطعة قطن ومن ثم فركها على البثور.