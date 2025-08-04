أفكار غير تقليدية للانش بوكس الأطفال في المدارس.. صحية ومفيدة

توجد العديد من الأفكار التي يمكنك الاعتماد عليها عند تحضير اللانش بوكس للأطفال في المدارس عبر التنوع في العناصر الغذائية، التي تمده بالطاقة والحيوية وتجعله قادرًا على مواصلة يومه بكل نشاط وفقًا لـ«holley grainger».

هناك العديد من الأفكار غير التقليدية التي يمكنك الاعتماد عليها لإعداد اللانش بوكس الخاص بك، والتي يمكن إيضاحها على النحو التالي:

بيضة مسلوقة، شرائح من اليوسفي والفراولة

الحمص، شرائح الخيار، الفشار، العنب

موز، ربع خبز تورتيلا من الحبوب الكاملة مع زبدة بذور عباد الشمس مقطعة إلى مربعات، التوت الأزرق، الأرز البني المختلط والذرة.

عنب، جبنة، نصف عيش تورتيلا من الحبوب الكاملة مع زبدة بذور عباد الشمس، فستق، رقائق شوكولاتة صغيرة، مارشميلو صغير

بيضة مسلوقو، جبن، صلصة، بسكويت حبوب كاملة،قطعة شوكولاتة

ليس كل صندوق غداء صحي يحتوي على التركيبة الكاملة في كل مرة، ففي الأيام التي لا يمكن فيها وضع منتجات ألبان، أحرص على تعويض ذلك في وجبة أخرى، قد نتناول خضراوات مضاعفة على العشاء، مثلاً، أو خياراً وحمصاً كوجبة خفيفة بعد المدرسة.