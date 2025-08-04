لميس الحديدي تشيد بمسلسل «لام شمسية»: 15 حلقة دقت ناقوس الخطر

أشادت الإعلامية لميس الحديدي بمسلسل «لام شمسية»، مؤكدة أنه لم يكن مجرد عمل درامي متميز من الناحية الفنية، بل مثّل خطوة شجاعة في تسليط الضوء على قضية اجتماعية مسكوت عنها، وهي التحرش بالأطفال.

قضية تحتاج مواجهة

وخلال تقديمها لحلقة من برنامج «كلمة أخيرة» على شاشة ON، قالت الحديدي: «عمل درامي من 15 حلقة، لكنه نجح في دق ناقوس الخطر وتنبيه المجتمع لقضية مؤلمة تحتاج منا المواجهة لا الإنكار».

وأضافت: «المسلسل لم يكن فقط حديث النقاد، بل أصبح حديث الأسر، حديث الأمهات، نناقشه جميعاً كمجتمع. في زحمة الحياة، كثيراً ما نختار الهروب من المواجهة، لكن لام شمسية حقق المعادلة الصعبة، فن يُمتع، ويُسلّي، لكنه أيضاً يُحرضنا على المواجهة، ويطرح أسئلة، ويقترح حلولاً».

«لام شمسية» أثار الإعجاب والجدل

وأشارت «الحديدي» إلى قوة الفن في التأثير المجتمعي، قائلة: «الفن مثل السحر، يُمتعك ويأخذك لعوالم مختلفة، لكنه أيضاً يضعك أمام مرآة الواقع. ولام شمسية اقتحم واحدة من أكثر القضايا إيلاماً بشجاعة واحتراف».

واختتمت حديثها مؤكدة: «هذا المسلسل أثار الإعجاب، والجدل، وأيضاً القلق المشروع.. وهو ما نحتاجه اليوم، أن نفتح أبواب النقاش، وألا ندفن رؤوسنا في الرمال حتى لا نستيقظ على كوارث».