أسعار العملات المشفرة الآن.. البيتكوين تسجل إلى 76.973 ألف دولار

تشهد سوق العملات المشفرة تباينا في الأداء، إذ استطاع أن يستعيد النشاط في الساعات الماضية، بعد موجة من الخسائر تعرض لها خلال الأيام القليلة الماضية، بعد بلغت خسائر عملة البيتكوين أكثر من 6000 دولار في يوم واحد فقط.

حجم خسائر العملات المشفرة

وبلغ حجم خسائر العملات المشفرة خلال الأيام الماضية نحو 1.4 مليار دولار، ولم تقتصر الخسائر على عملة البيتكوين فقط، بل امتدت خسائر السوق لأغلب العملات المشفرة الكبيرة، منا بينها «اللايتكوين، دوجكوين، وسولانا».

سعر عملة البيتكوين

وخلال فترة التعاملات الصباحية الثلاثاء 8-4-2025، حققت عملة بيتكوين العملة الإلكترونية الأشهر في العالم، ارتفاعا بنسبة 4.17%، لتصل إلى مستوى 80 ألفا و193 دولارا، وارتفعت القيمة السوقية لعملة البيتكوين، إلى مستوى 1.59 تريليون دولار.

فيما تسجل عملة البيتكوين، الآن وقت كتابة التقرير مستوى سعريا 76 ألفا و684 دولار، بتراجع نسبته 2.64%.

أسعار بعض العملات المشفرة

يسجل سعر عملة «إيثيريوم» انخفاض بنسبة 2.5% اليوم إلى 1.473 دولار دولار.

وبلغ سعر عملة «بينانس كوين» ارتفاع بنسبة 0.41% عند 556.99 دولار.

وانخفض سعر عملة «ريبل» بنسبة 0.93% ليسجل 1.81 دولار.