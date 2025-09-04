وزير الخارجية الفرنسي: أرسلنا 1200 طن مساعدات إلى غزة.. وجزء منها لا يزال عالقًا

وزير الخارجية الفرنسي: أرسلنا 1200 طن مساعدات إلى غزة.. وجزء منها لا يزال عالقًا

وزير الخارجية الفرنسي: أرسلنا 1200 طن مساعدات إلى غزة.. وجزء منها لا يزال عالقًا

قال وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو، إن بلاده أرسلت ما مجموعه 1200 طن من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، جزء منها لا يزال عالقا على الحدود، مؤكدا أن هذا الأمر لا يمكن أن يستمر.
وأضاف بارو، الذي رافق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته إلى مصر، في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة «أكس» مساء الثلاثاء- «في مصر مع رئيس الجمهورية للتذكير بأن القانون الإنساني الدولي ليس خيارا».
يأتي ذلك في أعقاب الزيارة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى مدينة العريش، في إطار الزيارة الرسمية رفيعة المستوى التي يقوم بها رئيس الجمهورية الفرنسية إلى مصر.

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