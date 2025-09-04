تفاصيل وفاة المخرجة الراحلة نعمات رشدي: رحلت قبل يومين

غيَّب الموت المخرجة نعمات رشدي عن عمر ناهز 73 عاما، وفقاً لما أعلنه الفنان أيمن عزب، عبر حسابه الشخصي بموقع «فيسبوك».

ونعى عزب المخرجة الراحلة عبر صفحته الشخصية قائلاً: «أنعى ببالغ الحزن المخرجة الراحلة نعمات رشدي، رحمها الله وغفر لها وأسكنها فسيح جناته، أسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة».

ابنة شقيقة نعمات رشدي تنعى خالتها

وأعلنت هالة نصير، ابنة شقيقة المخرجة الراحلة نعمات رشدي، أن الوفاة حدثت أمس الأول، الاثنين، وذلك حسبما جاء في منشور نعيها لخالتها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إذ كتبت: «إنا لله وإنا إليه راجعون، يا وجع قلبي على الفراق، أغلى ما ليا في الدنيا أمي الثانية وخالتي حبيبة قلبي المخرجة القديرة نعمات رشدي توفيت إلى رحمة الله، متغليش على اللي خلقك يا حبيبة قلبي».

ابنة شقيقة نعمات رشدي تعلن تفاصيل جنازتها

وأضافت في منشورها: «صلاة الجنازة في مسجد السلام بمكرم عبيد مدينة نصر بعد صلاة الظهر، والدفنة بمقابر العائلة بمدينة نصر الوفاة والأمل».

يذكر أن من أبرز أعمال المخرجة الراحلة نعمات رشدي فيلم «صراع الزوجات» الذي عرض عام 1992، وهو من بطولة محمود حميدة، دلال عبد العزيز، نهلة سلامة، أمل إبراهيم، دنيا عبد العزيز، حجاج عبد العظيم، أيمن عزب، ليلى جمال، نصر حماد.