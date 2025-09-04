نصائح عليك اتباعها للحفاظ على صحة رئتيك.. بخطوات بسيطة

هناك العديد من النصائح التي وجب عليك اتباعها للحفاظ على صحة رئتيك، من أجل التمتع بصحة جيدة والاستمتاع بحياتك دون أي مشاكل، تؤثر عليك بشكل سلبي مستقبلا وذلك وفقا لجمعية الرئة الأمريكية «lungs.org».

إجراء فحوصات دورية

من الأمور الهامة التي وجب عليك عدم إهمالها، هو العمل على إجراء فحوصات دورية من أجل الاطمئنان على صحتك، فذلك يساعدك على الوقاية من الأمراض، وينطبق هذا بشكل خاص على أمراض الرئة، التي قد لا يمكن الكشف عنها إلا في مراحل متقدمة، لهذا لا تتردد في ذلك الأمر، لأنه يساعدك على حل المشكلة قبل تفاقمها.

تمارين التنفس العميق

ممارسة تمارين التنفس العميق واحدة من الأمور التي تساعدك في الحفاظ على صحة رئتيك، فهناك طرق عديدة لها، ولا يقتصر تأثيرها على تحسين وظائف رئتيك فحسب، بل العكس العميق، والتي قد لا تُحسّن وظائف رئتيك فحسب، وتحسّن قوة الرئتين وقدرتهما على التحمل، مما يساعد بدوره على تحسين وظيفة عضلات الشهيق وكمية الهواء المُستنشق والزفير.