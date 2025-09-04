باحث: خطة إعادة إعمار غزة متوقفة على قدرة العرب في إقناع إدارة ترامب بدعمها

قال باسم أبو سمية، كاتب وباحث سياسي، إنّ خطة إعادة إعمار غزة متوقفة على قدرة العرب في إقناع إدارة ترامب بدعمها، مشيرًا إلى أنه يستنكر ما ورد على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول قطاع غزة، حيث وصف ترامب القطاع بأنه «غير صالح للسكن»، مشيرا إلى إمكانية تحويله إلى «منتجع سياسي» أو «ريفيرا الشرق الأوسط»، معتبرًا إياه محاولة مرفوضة لتبرير تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وأضاف أبو سمية، في تصريحات مع الإعلامي عمرو خليل عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه التصريحات تتناقض تمامًا مع حقوق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم، وتنتهك القوانين الدولية التي تجرم أي نوع من التهجير القسري.

وتابع، أن الموقف الأمريكي، خاصةً في دعم خطة دولة الاحتلال المتعلقة بغزة، ليس إلا دعماً لسياسات الاحتلال التي تسعى لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وذكر، أن تصريحات ترامب تندرج ضمن سلسلة محاولات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، وهو ما يتناقض مع المواقف الثابتة لدول المنطقة، وعلى رأسها مصر والأردن، التي أكدت على حق الشعب الفلسطيني في البقاء في وطنه.

وشدد، على أن رفض هذه الأفكار من قبل الدول العربية والعالمية يُعد أمرًا حيويًا للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن هناك ضرورة لزيادة الضغوط على الإدارة الأمريكية للعدول عن هذه التصريحات والمواقف، ودعم الحل العادل الذي يضمن للفلسطينيين حقهم في العودة وبناء دولتهم المستقلة.