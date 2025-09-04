المحكمة العليا الإسرائيلية تجمد إقالة رئيس الشاباك وتمنع تعيين بديل

قالت المحكمة العليا في دولة الاحتلال إنها أصدرت أمرا احترازيا يمنع إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي «الشاباك» رونين بار ويحظر على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعيين بديل له.

من جهتها، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت أمرا بتجميد قرار الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو إقالة رئيس الشاباك رونين بار، وقررت بقاءه في منصبه حتى صدور قرار آخر.

كما قررت المحكمة الإسرائيلية أن يستمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في العمل بشكل منتظم مع رئيس الشاباك رونين بار.

وكانت المحكمة الإسرائيلية قررت في وقت سابق أمس الثلاثاء، إرجاء البت في قرار إقالة رئيس الشاباك رونين بار إلى ما بعد عيد الفصح القريب لمنح الحكومة الإسرائيلية والمستشارة القضائية فرصة لإيجاد حلول أخرى.

ونظرت المحكمة الإسرائيلية أمس الثلاثاء في الطعون التي قدمت ضد قرار الحكومة الإسرائيلية الشهر الماضي بإقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار بسبب ما وصفته بـ«انعدام الثقة».

وطعن سياسيون معارضون وجمعيات في إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار، في حين انتقدت المدعية العامة الإسرائيلية جالي بهاراف ميارا القرار، معتبرة أنه «يشوبه تضارب مصالح شخصية» من جانب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحسب صحيفة هآرتس.

فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية أوقف الجلسة بعيد انطلاقها بسبب مناوشات في القاعة، وقال «لا توجد محكمة في العالم توافق على إدارة جلسة على هذا النحو، ما يحدث خطير وسيادة القانون تتطلب عقد جلسة دون تهديد»، قبل أن يقرر استئنافها من دون حضور.