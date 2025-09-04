وزير الخارجية: مصر مأوى لـ10 ملايين ضيف من 33 دولة.. ونتعامل معهم بطريقة جيدة

وزير الخارجية: مصر مأوى لـ10 ملايين ضيف من 33 دولة.. ونتعامل معهم بطريقة جيدة

وزير الخارجية: مصر مأوى لـ10 ملايين ضيف من 33 دولة.. ونتعامل معهم بطريقة جيدة

قال بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إن مصر سعت على البناء على الانجازات السابقة خلال رئاستها لعملية الخرطوم.

وأضاف خلال كلمته فى الاجتماع الوزاري الثاني لعملية الخرطوم: «أثني على الجهود المبذولة من كبار المسئولين ونقاط الاتصال التى تصيغ الإعلان الوزاري للقاهرة، وكذلك خطة عمل القاهرة، وهذه الوثائق تعد لحظة محورية».

وتابع: «مصر تعد اليوم مأوى لتقريبًا 10 ملايين ضيف من اللاجئين والمهاجرين والباحثين عن اللجوء من 33 دولة، ونتعامل مع هؤلاء الضيوف بطريقة جيدة، ولتحقيق ذلك قد قمنا بتبني سياسة تسمح لهم بحرية التنقل والحصول على كل الخدمات، بما فى ذلك الخدمات المدعومة من الحكومة على الرغم من القيود الموجودة على محدودية الموارد الوطنية وكذلك زيادة حالات الوصول».

وأكمل: «ولتعزيز نهجنا فإننا نعمل مع الأمم المتحدة والمجتمع المدني بالإضافة الى الشركاء الآخرين من أجل تحديث السياسات بما فى ذلك قانون اللجوء الجديد الذي تم تبنيه من من أجل حوكمة أكثر كفاءة وتكاملا للتعامل مع الهجرة».

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا