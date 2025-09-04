وزير الخارجية: مصر مأوى لـ10 ملايين ضيف من 33 دولة.. ونتعامل معهم بطريقة جيدة

قال بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إن مصر سعت على البناء على الانجازات السابقة خلال رئاستها لعملية الخرطوم.

وأضاف خلال كلمته فى الاجتماع الوزاري الثاني لعملية الخرطوم: «أثني على الجهود المبذولة من كبار المسئولين ونقاط الاتصال التى تصيغ الإعلان الوزاري للقاهرة، وكذلك خطة عمل القاهرة، وهذه الوثائق تعد لحظة محورية».

وتابع: «مصر تعد اليوم مأوى لتقريبًا 10 ملايين ضيف من اللاجئين والمهاجرين والباحثين عن اللجوء من 33 دولة، ونتعامل مع هؤلاء الضيوف بطريقة جيدة، ولتحقيق ذلك قد قمنا بتبني سياسة تسمح لهم بحرية التنقل والحصول على كل الخدمات، بما فى ذلك الخدمات المدعومة من الحكومة على الرغم من القيود الموجودة على محدودية الموارد الوطنية وكذلك زيادة حالات الوصول».

وأكمل: «ولتعزيز نهجنا فإننا نعمل مع الأمم المتحدة والمجتمع المدني بالإضافة الى الشركاء الآخرين من أجل تحديث السياسات بما فى ذلك قانون اللجوء الجديد الذي تم تبنيه من من أجل حوكمة أكثر كفاءة وتكاملا للتعامل مع الهجرة».