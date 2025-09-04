وزير الثقافة: نسعى لتقديم الدعم الكامل لإنجاح مهرجان المسرح العربي

وزير الثقافة: نسعى لتقديم الدعم الكامل لإنجاح مهرجان المسرح العربي

وزير الثقافة: نسعى لتقديم الدعم الكامل لإنجاح مهرجان المسرح العربي

عقد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، اجتماعًا موسعًا مع وفد الهيئة العربية للمسرح، برئاسة الكاتب إسماعيل عبد الله، والكاتب غنام غنام مدير التدريب والـتأهيل والمسرح المدرسي، والسيد ناصر آل علي مدير الإدارة العامة، في إطار استعدادات مصر لاستضافة فعاليات الدورة السادسة عشرة من مهرجان المسرح العربي.

اختيار المواقع المناسبة لاحتضان العروض المسرحية

ناقش الاجتماع عددًا من المحاور الجوهرية، منها التحضيرات اللوجستية، واختيار المواقع المناسبة لاحتضان العروض المسرحية والندوات الفكرية، وآليات التنسيق مع الفرق المسرحية العربية، إلى جانب اقتراح تنظيم جزء من فعاليات المهرجان في إحدى المحافظات المصرية، في إطار توسيع رقعة المشاركة الثقافية والوصول بالمسرح إلى جمهور أوسع خارج العاصمة.

كما تم طرح مقترح تنظيم مؤتمر علمي ضمن فعاليات المهرجان، يتناول قضايا المسرح العربي من خلال أوراق بحثية محكّمة، يشارك فيها أكاديميون وباحثون ونقاد من مختلف الدول العربية، بما يعزز من البُعد الفكري والنقدي للمهرجان، ويدعم توثيق الحركة المسرحية وتطويرها نظريًا وعمليًا.

الوزارة تقدم كل أشكال الدعم لإنجاح هذا الحدث الثقافي الكبير

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن الوزارة تقدم كل أشكال الدعم لإنجاح هذا الحدث الثقافي الكبير، مشيرًا إلى أن استضافة مصر للدورة السادسة عشرة من مهرجان المسرح العربي تمثل فرصة جديدة لترسيخ دور المسرح كوسيلة للتنوير وبناء الوعي.

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