ضبط عامل يدير ورشة لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها في الفيوم

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط عامل بمحافظة الفيوم، بعد ثبوت تورطه في إدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها.

أظهرت التحريات أن العامل الذي له معلومات جنائية، كان يدير الورشة بدائرة مركز شرطة الشواشنة، وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبطه داخل الورشة، حيث عُثر على أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية متنوعة، بالإضافة إلى الأدوات والخامات المستخدمة في التصنيع.

اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والاتجار بها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار جهود الوزارة لمكافحة جرائم الإاتجار بالألعاب النارية وحماية المواطنين.