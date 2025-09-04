ضبط 5 عناصر جنائية شديدة الخطورة ومصرع اثنين في قنا

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من استهداف بؤرة إجرامية تضم 7 عناصر جنائية شديدة الخطورة بدائرة مركز شرطة قوص بمحافظة قنا، بعد ورود معلومات وتحريات تؤكد تورطهم في جلب كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار وحيازة أسلحة نارية.

عقب تقنين الإجراءات، تم تنفيذ العملية بالتنسيق مع قطاعي الأمن العام والأمن المركزي، حيث بادر المتهمون بإطلاق النار على القوات. أسفر التعامل عن مصرع زعيم البؤرة وأحد العناصر، وضبط باقي المتهمين، وبحوزتهم 30 كيلو جرامًا من المواد المخدرة المتنوعة، 2 سلاح آلي، بندقية خرطوش، وطبنجة.

تُقدر القيمة المالية للمضبوطات بنحو 10 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار جهود الوزارة لمكافحة الجريمة وتعزيز الأمن.