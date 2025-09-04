الأمين العام للمنظمة الدولية للتربية: يجب ألا تؤثر التكنولوجيا على التعليم الإنساني

انطلق منذ قليل اليوم الثاني للمؤتمر الدولي السابع بعنوان التعليم في مناطق الصراع - التحديات والحلول، والذي تنظمه المنظمة الدولية للتربية Education International، على مدار يومين، وتستضيفه نقابة المعلمين المصرية، بحضور خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، وعدد كبير من الوفود الدولية فى مجال التعليم.

وأكد ديفيد إدوارد الأمين العام للمنظمة الدولية للتربية، في بيان، أننا يجب علينا ضمان استمرارية التعليم الإنساني في مواجهة التكنولوجيا، حتى لا يتحول الطالب إلى آلة بلا مشاعر وقيم، والنقابات على مستوى كل الدول يجب أن تدافع عن التعليم الإنساني للحفاظ على إنسانية الأجيال القادمة.

وقال ديفيد إدوارد، إننا فى منظمة العالمية للتربية المتواجدة فى 180 دولة على مستوى العالم، ومن بينها نقابة المعلمين المصرية، نتشاور جميعا فى وضع أهداف الخطة الشاملة 2025 - 2029، للدفاع عن حقوق المعلم والاهتمام بتدريبه وتأهيله بالشكل المناسب، لضمان تعليم أفضل لأبنائنا في كل دول العالم.