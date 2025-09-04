الفريق أحمد خليفة يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية بالعاصمة الإدارية

الفريق أحمد خليفة يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية بالعاصمة الإدارية

الفريق أحمد خليفة يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية بالعاصمة الإدارية

تفقد الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية بالقيادة الاستراتيجية في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة المستمرة لتطبيق أعلى معايير الجودة فى المنظومة التعليمية داخل القوات المسلحة.

بدأت الجولة بتفقد العملية التعليمية داخل كليات الحرب العليا والدفاع الوطنى والقادة والأركان، والاستماع إلى عرض تفصيلي لتطوير المنظومة التعليمية داخل الأكاديمية في مقرها الجديد، في ضوء الأوضاع الحالية والمستجدات المستقبلية.

وألقى اللواء أركان حرب عاطف عبد الرؤوف محمود، مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، كلمة قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم للارتقاء بالمستوى العلمي والبحثي داخل الأكاديمية.

وأشاد الفريق أحمد خليفة بمنظومة التأهيل داخل الأكاديمية في مقرها الجديد، من إمكانات ونظم تكنولوجية حديثة لتأهيل الدارسين بما يمكنهم من الوفاء بالمهام والمسؤوليات التى يكلفون بها لحماية ركائز الأمن القومي على كافة المستويات، وناقش عددًا من الدارسين في أساليب تنفيذ البرامج التدريبية، ومدى الاستفادة منها لتخريج كوادر مؤهلة للعمل داخل القوات المسلحة.

حضر الجولة التفقدية، عدد من قادة القوات المسلحة.

الفريق أحمد خليفة يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية بالقيادة الإستراتيجيةالفريق أحمد خليفة يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية بالقيادة الإستراتيجيةالفريق أحمد خليفة يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية بالقيادة الإستراتيجية

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