وزير التعليم العالي ينعى ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية

وزير التعليم العالي ينعى ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية

وزير التعليم العالي ينعى ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية

نعى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، وجميع منتسبي المجتمع الأكاديمي، الدكتورة ريم بهجت، رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، والعميد الأسبق لكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة القاهرة، داعين المولى عز وجل، أن يتغمدها بواسع رحمته، ويُسكنها فسيح جناته، ويُلهم ذويها ومحبيها وطلابها الصبر والسلوان.

جامعة القاهرة تنعى ريم بهجت

كما نعى الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، الدكتورة ريم بهجت، التي وافتها المنية اليوم الأربعاء.

وقالت جامعة القاهرة في بيان: «كانت الفقيدة نموذجًا مشرفًا للعطاء العلمي والإداري، وساهمت بجهود متميزة في خدمة المجتمع الأكاديمي والتعليم العالي في مصر وتتقدم جامعة القاهرة بخالص التعازي إلى أسرة الفقيدة ومحبيها، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان».

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