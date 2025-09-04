وزير الخارجية يناقش مع رئيس وزراء ساكسونيا الألمانية تطورات الأوضاع بغزة

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم، مايكل كرتشمر، رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الحرة الألمانية، وذلك علي هامش الاجتماع الوزاري الثاني لعملية الخرطوم الذي تستضيفه القاهرة.

وأكد عبد العاطي، عُمق العلاقات المصرية الألمانية، مشيدا بما وصلت إليه من مستوي متميز في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، معربا عن الحرص على تطوير التعاون بين مصر والولاية الألمانية.

وزير الخارجية يستعرض جهود مصر لتحديث السياسات الاقتصادية والمالية لجذب الاستثمار الخارجي

واستعرض الفرص الاستثمارية التي تتيحها مصر في المجالات المختلفة بما في ذلك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي يمر بها نحو 15% من التجارة العالمية وتضم 4 مناطق صناعية و6 مواني، مؤكدا إمكانية استفادة ولاية ساكسونيا من الحوافز التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين الأجانب وضمانات حماية استثماراتهم، واستعرض الإصلاحات الواسعة التي اضطلعت بها الحكومة المصرية لتحديث السياسات الاقتصادية والمالية لجذب الاستثمار الخارجي.

وتناول عبد العاطي، الجهود التي بذلتها مصر لمنع تدفق الهجرة غير الشرعية عبر سواحلها إلى ألمانيا وأوروبا، مشيرا إلى إمكانية استفادة ولاية ساكسونيا الألمانية من العمالة الماهرة المصرية لسد الاحتياجات في المجالات المختلفة.

وزير الخارجية يناقش مستجدات الأوضاع فى قطاع غزة مع رئيس وزراء ساكسونيا

وتطرق اللقاء إلى مستجدات الأوضاع فى قطاع غزة، إذ استعرض وزير الخارجية الجهود المصرية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، ووقف التصعيد الاسرائيلي الغاشم تجاه الشعب الفلسطيني، متناولا الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة.