وزير الخارجية: دعم مصر سياسيا واقتصاديا استثمار في استقرار المنطقة

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأربعاء، كاتيا كويل وزيرة الدولة بوزارة الخارجية الألمانية، وذلك على هامش المؤتمر الوزاري لعملية الخرطوم.

وزير الخارجية يهنئ نظيرته الألمانية بنتائج الانتخابات البرلمانية

وهنأ عبد العاطي، وزيرة الدولة بوزارة الخارجية الألمانية بنتائج الانتخابات البرلمانية الألمانية، معربا عن التطلع للعمل مع الحكومة الألمانية الجديدة فور تشكيلها بما يخدم مصالح البلدين في جميع المجالات وتطويرها في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، مشددا على أن الحفاظ على استقرار مصر ودعمها سياسيا واقتصاديا هو استثمار في استقرار المنطقة، معربا عن التطلع إلى زيادة حجم التبادل التجاري، وزيادة تدفق المزيد من الاستثمارات الألمانية إلى مصر ولا سيما في مجالات الطاقة الجديدة، والتكنولوجيا، والصناعات المعدنية، مؤكدا ما توفره مصر من مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية على ضوء الحوافز الاستثمارية والمزايا التنافسية لبيئة الأعمال في مصر.

تعزيز ألمانيا دعمها لمصر

وأكد الأهمية التي توليها مصر لملف الهجرة وخاصة خلق مسارات شرعية للهجرة والانتقال الشرعي للعمالة بين مصر والاتحاد الأوروبي بما يحقق المصلحة المشتركة للجانبين أخذا في الاعتبار احتياج سوق العمل الأوروبي ولا سيما الألماني للعديد من المهارات والتخصصات المهنية المتوافرة في سوق العمل المصري، معربا عن التطلع لتعزيز ألمانيا دعمها لمصر أخذا في الاعتبار الأعباء المالية التي تتحملها الحكومة المصرية نظرا لاستقبال أكثر من 10 ملايين من اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء.

وتطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في المنطقة وفي مقدمتها قطاع غزة، إذ تناول وزير الخارجية الدور الذي تقوم به مصر للعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار وبدء تنفيذ المرحلة الثانية، متناولاً الخطة العربية لإعادة إعمار غزة، وأطلع المسئولة الألمانية على محددات الموقف المصري من التطورات في ليبيا، مؤكدا أهمية العمل على حل أزمة السلطة التنفيذية في أقرب وقت وتشكيل حكومة جديدة موحدة وصولا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ودعم مسار الحل الليبي-الليبي.