إحالة مدير مدرسة للتحقيق في الفيوم بسبب التقصير في العمل

قرر الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إحالة مدير مدرسة الدكتور لطفي سليمان الثانوية بمركز سنورس، ووكيل شئون الطلبة ومشرف الدور، ومعلم رياضيات للتحقيق بسبب عدم انضباط العملية التعليمية بالمدرسة، وعدم تواجد دفتر التقييمات، وتغيب عدد من الطلاب وضم فصل، وذلك بمخالفة التعليمات الوزارة بهذا الشأن.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية مفاجأة نظمها مدير تعليم الفيوم، على عددٍ من المدارس اليوم الأربعاء، لمتابعة سير العملية التعليمية، حيث تفقد طابور الصباح، وتحية العلم، والإذاعة المدرسية بنطاق إدارة سنورس التعليمية.

عدم السماح بغياب الطلاب

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، على ضرورة حضور جميع الطلاب إلى المدرسة وعدم السماح بتغيبهم، فضلًا عن متابعة التقييمات، والمتابعة الفنية المستمرة للفصول الدراسية، وذلك خلال تفقده المدرسة والفصول الدراسية.





متابعة ضعف حضور الطلاب

ووجه مدير تعليم الفيوم، إدارة المتابعة بالمديرية، بمتابعة مدرسة الشهيد محمد سيد عبدالعاطي لمدة أسبوعين بدءًا من اليوم، بسبب ضعف نسبة حضور الطلاب.

تفعيل البرنامج العلاجي في القراءة والكتابة

وتابع سير العملية التعليمية في عدد من مدارس إدارة سنورس التعليمية، إذ تفقد مدرسة الراضي الابتدائية، وتفقد الفصول الدراسية، وحضر حصة لغة عربية بالصف الثاني الابتدائي، كما تابع تفعيل البرنامج العلاجي في القراءة والكتابة لتلاميذ المرحلة الابتدائية.

تغيير نظام الدراسة لفترة واحدة

ونبّه وكيل الوزارة، على مديرة المدرسة، بوضع خطة للاستفادة من القاعات المتوفرة بالمدرسة بعد اكتشافه وجود 5 قاعات فارغات، موجهًا بتغيير نظام الدراسة إلى فترة واحدة بدلًا من فترتين.