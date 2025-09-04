رئيس «اقتصادية القناة» يشهد مراسم وضع حجر الأساس مشروعين باستثمارات 58 مليون دولار

شهد وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم، بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، وضع حجر الأساس لمشروعين جديدين داخل نطاق المطور الصناعي «تيدا – مصر»، بإجمالي استثمارات تبلغ 58 مليون دولار، ومساحة إجمالية قدرها 81 ألف متر مربع، حيث يوفر المشروعع نحو 450 فرصة عمل.

كما شهد مراسم وضع حجر أساس شركة «كاكس للاستثمار – Kaks investment»، بهدف إنشاء منطقة دعم لسلسلة توريد الأجهزة المنزلية، تشمل تصنيع المكونات، وخدمات التخزين الجمركي، وتوزيع قطع الغيار، والتجميع، ومراكز لمعالجة الصفائح المعدنية، والحقن، وإنتاج المواد الرغوية، ما يعزز تعميق تصنيع المكون المحلى لصناعة الأجهزة المنزلية في مصر، وذلك على مساحة 40 ألف متر مربع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بإجمالي استثمارات 50 مليون دولار.

ويوفر المشروع نحو 300 فرصة عمل مباشرة، على أن يبدأ الإنتاج في النصف الثاني من عام 2026، حيث يُعد من أحد المشروعات التي تسعى الهيئة لتوطينها ضمن خطة القطاعات المستهدفة.

وشهد أيضا مراسم وضع حجر أساس مشروع «داخوى للجلوكوز وطيبة للنشا – Dahui Glucose & Tiba Starch» بغرض إنشاء مصنع لإنتاج النشا المعدل والبروتين النباتي، على مساحة 41 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية بالسخنة التابعة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تُقام على مرحلتين، بإجمالي استثمارات تبلغ 8 مليون دولار للمرحلة الأولى.

ويستهدف المشروع سد فجوة الطلب على النشا المعدل في مصر والشرق الأوسط وشرق إفريقيا، من خلال طاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 30 ألف طن، إضافة إلى إنتاج بروتين نباتي بطاقة إنتاجية من 3000 إلى 5000 طن سنويًا، كما يوفر المشروع 150 فرصة عمل مباشرة، على أن يبدأ الإنتاج في النصف الثاني من عام 2026.

وفي هذا السياق، أوضح وليد جمال الدين أنّ المشروعين يمثلان حلقة جديدة في سلسلة التعاون البنّاء بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والاستثمارات الصينية، كما أكد أنّ اقتصادية قناة السويس تشهد نشاطًا ملحوظًا من حيث عدد المصانع التي يتم إنشائها نتيجة لجهود ترويجية متواصلة على مدار الثلاث سنوات الماضية، لافتًا إلى التعاون الجاد مع شركاء النجاح من المطورين الصناعيين لخلق بيئة استثمارية جاذبة ولتنمية القطاع الصناعي في مصر.

وأضاف السيد أنّ مشروع «داخوى للجلوكوز وطيبة للنشا» يُعد جزءًا من استراتيجية الدولة لتوطين الصناعات الحيوية، وتوفير المواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الغذائية، وهو ما تعمل عليه المنطقة الاقتصادية بشكل مستمر من خلال دعمها لمشروعات الصناعات التكميلية والوسيطة التي تحقق القيمة المضافة وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أهمية مشروعات صناعة الأجهزة المنزلية لأنها من الصناعات الأساسية ذات الأهمية الاستراتيجية، نظرًا لدورها في تلبية احتياجات السوق المحلية، وتعزيز فرص التصدير.

يذكر أنّ مشروعي «كاكس» و«داخوى للجلوكوز وطيبة للنشا»، تم توقيع عقودهما خلال الجولة الترويجية لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية على هامش منتدى التعاون الصيني الإفريقي في سبتمبر 2024، ما يعكس جدية الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات وتوطين الصناعات في مصر.

حضر المراسم، اللواء طارق الشاذلي، محافظ السويس، وتجاو ليو تشينغ، الوزير المفوّض التجاري بسفارة الصين لدى مصر، ووي جين تشين، المدير العام لشركة تيدا، وعدد من القيادات التنفيذية بالهيئة، وعدد من قيادات المطور الصناعي «تيدا-مصر»، وممثلي شركات المشروعين.