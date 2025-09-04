وزير الخارجية: حريصون على الدمج بين الأبعاد الإنسانية والتنموية في التعامل مع أزمات النزوح

قال الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، إن الرئاسة المصرية ركزت على عدة أولويات موضوعية تعكس طبيعة التحديات الراهنة، وفي مقدمتها دعم مسارت الهجرة النظامية وتعزيز انتقال العمالة وتنمية المهارات وربط ذلك بمسارات التنمية المستدامة، كما أولت مصر اهتماما خاصا بعملية الدمج بين الأبعاد الإنسانية والتنموية في التعامل مع أزمات النزوح.

مصر ترفض التهجير بجميع صوره وأشكاله

وأضاف وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدولة بوزارة الداخلية الفرنسية ووزيرة الدولة بوزارة الخارجية الألمانية، نقلته فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ مصر لم تغفل العلاقة المتصاعدة والارتباطية بين تغير المناخ والهجرة ومسائل النزوح، فضلا عن مسألة التهجير الذي ترفضه بجميع أشكاله وصوره بما في ذلك أي مخططات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من أرضهم تحت أي ذرائع أو أي أشكال أو مسميات سواء بصفة مؤقتة أو غير مؤقتة.

وأشار إلى أن مصر تولت رئاسة عملية الخرطوم منذ أبريل من العام الماضي، وعملت خلال فترة رئاستها على الدفع لعمل هذه المنصة إلى آفاق أرحب وأكثر طموحًا.

مصر تستضيف قرابة 10 ملايين ضيف ما بين مهاجر ولاجئ

وتابع: «مصر تستضيف قرابة 10 ملايين ضيف ما بين مهاجر ولاجئ وطالب لجوء، وتوفر لهم الخدمات التي يحتاجون إليها، ويتمتعون بحرية التنقل والحرية دون أي قيود في إطار تنفيذ سياسة عدم وجود أي معسكرات للنازحين واللاجئين في مصر، بتوجيه مباشر من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يولي هذه القضية أولوية بالغة ويوجه الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات للتعامل معها بكل شفافية وفي إطار من المقاربة الشاملة».