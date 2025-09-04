وزير الخارجية: نرحب باستئناف عضوية السودان في عملية الخرطوم بعد غياب 4 سنوات

قال الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، إن اليوم يشهد انتقال الرئاسة على المستوى الوزاري لعملية الخرطوم من مصر إلى دولة فرنسا الصديقة، وذلك وفقا لقاعدة التناوب في سابقة تعكس النضج المؤسسي الذي بلغته هذه المنصة، وهي خطوة نعتز بها ونأمل أن تسهم في تعزيز مسار الحوار والتنسيق خاصة مع دولة صديقة مثل فرنسا التي تربطنا بها علاقات قوية كما شاهدنا خلال زيارة الرئيس الفرنسي لمصر.

مصر تعتز بعلاقات الصداقة التي تربطها بألمانيا

وأضاف وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدولة بوزارة الداخلية الفرنسية ووزيرة الدولة بوزارة الخارجية الألمانية، نقلته فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ مصر تعتز بعلاقات الصداقة التي تربطها بألمانيا التي تسلمت مصر الرئاسة منها وتعد من الدول المحورية في ملف الهجرة على الصعيد الدولي.

ورحب وزير الخارجية، باستئناف عضوية السودان الشقيق في عملية الخرطوم بعد غياب دام 4 سنوات، ما يعد دلالة على الالتزام بمبادئ الشراكة الشاملة وعدم الإقصاء، و«نحن على ثقة بأن السودان يتجاوز محنته ولديه من الخبرات التي تسهم في إثراء التعاون».

الهجرة ظاهرة إنسانية متجددة تتطلب التعاون والتشارك والواقعية

وأوضح عبد العاطي، أن الهجرة ظاهرة إنسانية متجددة تتطلب منا التعاون والتشارك والواقعية والمسؤولية والمشاركة في تحمل أعباء وتعزيز التعاون الدوليين بين دول المصدر والعبور والمقصد.