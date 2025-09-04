الحكومة توافق على تخصيص قطع أراضي لشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد

الحكومة توافق على تخصيص قطع أراضي لشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد

الحكومة توافق على تخصيص قطع أراضي لشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد

أكد مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة اليوم، أنه أحيط بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم 201 بتاريخ 25 فبراير 2025 على طلبات تخصيص بعض قطع الأراضي لعدد من الشركات، بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد.


ويأتي ذلك بهدف تنفيذ أنشطة عُمرانية متكاملة، وإدارية، وتجارية، وسكنية فندقية وتجارية، وذلك بمدن: حدائق أكتوبر، وأسيوط الجديدة، ودمياط الجديدة، والعاشر من رمضان، والشروق، والعبور، و6 أكتوبر.

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