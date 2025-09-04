«المهن الطبية» يطلق تطبيقًا رقميًا للمشتركين لتسهيل الحصول على الموافقات

أكد الدكتور محمد علاء، أمين عام اتحاد نقابات المهن الطبية، أن الاتحاد أطلق تطبيقًا رقميًا متطورًا لمشتركي مشروع الرعاية الصحية، يهدف إلى تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات الطبية وتقديم تجربة استخدام متميزة وآمنة تحفظ خصوصية البيانات الصحية للمشتركين.

وقال علاء إن التطبيق الجديد يتميز بتصميم بسيط وسهل الاستخدام باللغة العربية، ويعتمد على نظام متكامل يتيح للمستخدمين إرسال الطلبات الطبية وتتبع حالتها خطوة بخطوة حتى صدور الموافقة النهائية، مع إشعارات فورية توضح مراحل المراجعة أو في حال الحاجة لاستكمال أي بيانات أو مستندات.

التطبيق يتيح أيضًا إمكانية رفع المستندات بسهولة من الهاتف

وأوضح أن التطبيق يتيح أيضًا إمكانية رفع المستندات بسهولة مباشرة من الهاتف، إلى جانب وجود خاصية الدردشة التفاعلية التي تتيح التواصل المباشر مع فريق الدعم الطبي، مما يُحسن من تجربة المشترك ويوفر الوقت والجهد دون الحاجة إلى زيارة المقرات.

وأضاف أن التطبيق يمثل نقلة نوعية في خدمات الاتحاد، من خلال تقليل الأخطاء الإدارية المرتبطة بالطلبات الورقية، وتسريع إجراءات الموافقات، مع الحفاظ على أعلى درجات السرية، وأكد أن حماية خصوصية المشتركين كانت أولوية قصوى، حيث يخضع التطبيق لتشفير كامل للبيانات ولا يتم تخزين أي معلومات طبية حساسة على خوادم خارجية، بما يتوافق مع أنظمة حماية البيانات الصحية العالمية.

واختتم د. محمد علاء تصريحه قائلاً: نعمل باستمرار على تطوير خدماتنا لتكون أكثر كفاءة وسرعة، بما يليق بأعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية، ويعزز من جودة الرعاية الصحية المقدمة لهم في إطار رؤية شاملة للتحول الرقمي الآمن.