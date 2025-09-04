مسؤولة بـ«الخارجية الألمانية» تثمن جهود مصر في استقبال عدد كبير من اللاجئين

مسؤولة بـ«الخارجية الألمانية» تثمن جهود مصر في استقبال عدد كبير من اللاجئين

مسؤولة بـ«الخارجية الألمانية» تثمن جهود مصر في استقبال عدد كبير من اللاجئين

قالت كاتيا كويل وزيرة الدولة بوزارة الخارجية الألمانية، إن مشكلة اللجوء تعاني منها دول جوار السودان، إذ استقبلت أعدادا كبيرة من اللاجئين، مثمنا استقبال مصر لعدد كبير منهم وتوفير سبل الحياة الهامة لهم.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي، ووزير الدولة بوزارة الداخلية الفرنسية، نقلته فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ مصر تتحمل مسئولية كبيرة باستضافتها لعدد كبير من اللاجئين.

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