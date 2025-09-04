أول ظهور لشيخ الأزهر بعد التعافي من الوعكة الصحية (صور)

أول ظهور لشيخ الأزهر بعد التعافي من الوعكة الصحية (صور)

أول ظهور لشيخ الأزهر بعد التعافي من الوعكة الصحية (صور)

ظهر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، في تجمع عائلي له في مسقط رأسه بمحافظة الأقصر، بمناسبة خطبة حفيدة شقيقه في منزل العائلة بحضور أبناء العائلتين، وسط أجواء من السعادة بين الجميع.

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ولاقى ظهور الإمام الطيب ترحيبا كبيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد حالة القلق التي سيطرت على الجميع بعدما أعلنت المشيخة مرور الإمام الطيب بوعكة صحية نصحه الأطباء بالراحة التامة لعدة أيام، وقد حضر خطبة وقراءة فاتحة الدكتورة فاطمة مصطفى محمد الطيب حفيدة شقيق شيخ الأزهر، على الدكتور عبد الرحمن على، بحضور ومباركة جدها فضيلة الشيخ محمد الطيب الحساني، ولفيف من الأهل والأحباب والأقارب.

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