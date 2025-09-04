مدبولي: تطابق وجهات نظر مصر وفرنسا والأردن فيما يخص القضية الفلسطينية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ القمة الثلاثية التي عقدت بين السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والعاهل الأردني الملك عبدالله بن الحسين، شهدت التوافق على عدّة محاور للتحرك وحل الأزمة التي يشهدها قطاع غزة، حيث تطابقت وجهات نظر الزعماء الثلاث.

وأضاف مدبولي خلال كلمته في مؤتمر صحفي مذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ القمة الثلاثية شهدت على هامشها مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث جرة التوافق على القضايا المحورية التي يشهدها الإقليم في المنطقة، كما تضمّنت زيارة الرئيس ماكرون زيارة إلى مستشفى العريش الدولي والهلال الأحمر.

وأكد أنّ زيارة ماكرون أكدت الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية، والعمل الإنساني الكبير الذي تقوم به مصر وستستمر فيه، خاصة أنّ الزيارة كانت شديدة الأهمية مع حليف استراتيجي.