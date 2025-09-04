داليا إبراهيم تحصد جائزة PublisHer العالمية عن فئة «الإنجاز مدى الحياة» تقديرًا لريادتها في صناعة النشر العربي

حصدت داليا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة دار نهضة مصر للنشر، جائزة PublisHer Excellence Award 2025 عن فئة "الإنجاز مدى الحياة"، وذلك ضمن النسخة الثانية من الجوائز التي أطلقتها سمو الشيخة بدور القاسمي عبر مبادرة PublisHer العالمية، والتي تهدف إلى تمكين النساء في قطاع النشر وتعزيز أدوارهن القيادية في بيئة تُشجّع على الإبداع والتنوّع والتميّز.

يأتي هذا التكريم تقديرًا لمسيرة داليا المهنية الممتدة لأكثر من ثلاثة عقود، وما قدمته خلالها من إسهامات بارزة في تطوير قطاعات النشر والثقافة والتعليم، إلى جانب دورها الريادي في تمكين الشباب والمرأة، وقيادة جهود مؤثرة في تعزيز المعرفة وبناء مجتمعات أكثر شمولًا واستدامة في العالم العربي.

تُعد PublisHer منصة عالمية رائدة أطلقتها سمو الشيخة بدور القاسمي، تهدف إلى دعم النساء في صناعة النشر على مستوى العالم من خلال تعزيز فرص القيادة، وتمكينهن من بناء شبكات مهنية فاعلة، وفتح مساحات للحوار والتعاون وتبادل التجارب.

وقد تم الإعلان عن الجائزة خلال حفل رسمي أقيم ضمن فعاليات معرض بولونيا الدولي لكتاب الطفل في إيطاليا، بحضور نخبة من قيادات قطاع النشر وصنّاع الثقافة من مختلف أنحاء العالم. وشهد الحفل تكريم ثلاث شخصيات نسائية بارزة ضمن ثلاث فئات رئيسية: "الإنجاز مدى الحياة"، و"القيادة الصاعدة"، و"الابتكار"، تقديرًا لإسهاماتهن المؤثرة في رسم ملامح جديدة لمستقبل صناعة النشر.

وفي تعليقها على هذا الإنجاز، صرّحت داليا إبراهيم:

"أقدِّر الفوز بهذه الجائزة، التي تُتوج الإيمان العميق برسالة النشر ورحلة مهنية بدأت بهدف نبيل، وهو أن تصبح المعرفة متاحة للجميع، وأن تكون المرأة العربية شريكًا حقيقيًا في صناعة المستقبل، واستمرّت من خلال عمل جماعي يلتف حول هذا الهدف. أشكر سمو الشيخة بدور القاسمي ومبادرة PublisHer على هذا التكريم الذي أعتبره تكريمًا لكل امرأة اختارت أن تقود بالتعليم والعمل".

تشغل داليا إبراهيم موقعًا رياديًا في المشهد الثقافي والتعليمي العربي، وتمتلك خبرة تزيد عن 30 عامًا في مجالات النشر والتعليم وريادة الأعمال، استطاعت خلالها تحويل دار نهضة مصر إلى مجموعة متكاملة تضم ثماني شركات شقيقة تقدّم حلولًا مبتكرة في مجالات النشر الثقافي، وتطوير المحتوى والمناهج، والتعليم الرقمي، وتدريب المعلمين، والتعليم الفني، إلى جانب دعم وتمويل الشركات الناشئة في قطاع تكنولوجيا التعليم والثقافة.

وساهمت داليا بشكل محوري في إثراء المكتبة العربية بآلاف الكتب الثقافية للأطفال والكبار، كما أعادت نشر عدد من الأعمال الكلاسيكية المهمة حفاظًا على الهوية الثقافية العربية. كذلك، أطلقت أول شركة لرأس المال المخاطر متخصصة في دعم الشركات الناشئة العاملة في تكنولوجيا التعليم والثقافة، دعمت خلالها مئات رواد الأعمال واستثمرت في 24 شركة ناشئة حتى الآن.

وتلعب دورًا فعّالًا في دعم سوق العمل من خلال توفير مهارات مهنية وتقنية للشباب وتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل المحلي والدولي، وإدارة عدد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية للتعليم الفني.

ومؤخرًا، تم اختيارها لرئاسة لجنة التعليم بالمجلس القومي للمرأة، كما عُيّنت عضوًا في اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال التابعة لرئاسة مجلس الوزراء المصري. كذلك، أدرجتها مجلة "فوربس الشرق الأوسط" ضمن قائمة أقوى سيدات الأعمال في المنطقة لعامي 2024 و2025، تقديرًا لريادتها وتأثيرها في مجالات النشر والتعليم وريادة الأعمال على مستوى العالم العربي.