مدبولي: العالم أمام مشهد مضطرب بسبب ما يحدث في الاقتصاد العالمي حاليًا

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الخبراء الدوليين، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، يحذرون من احتمالية حدوث موجة تضخم كبيرة مصحوبة بركود اقتصادي عالمي. وأكد أن هذا الوضع يفرض على جميع الدول العمل على تعزيز قدرتها على الصمود وتحقيق أقصى استفادة ممكنة مع تجنب أي آثار سلبية.

الأسواق العالمية تشهد اضطرابات كبيرة

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، نقلته فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الأسواق العالمية تشهد اضطرابات كبيرة، فضلا عن انهيار في البورصات وخروج الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة، ومصر جزء من هذا المشهد.

وأشار إلى أن مصر شهدت موجات خروج للأجانب خلال الأيام الماضية، لكن هذا الاتجاه بدأ يتباطأ، وأكد أن الحكومة المصرية تتعامل مع هذا الوضع من خلال تنسيق كامل ومستمر بين البنك المركزي والسياسة النقدية للدولة، وذلك على مدار الساعة.