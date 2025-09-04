«الوطنية للإعلام» تحدد 22 أبريل موعدا لمؤتمر «مستقبل الدراما في مصر»

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني انطلاق مؤتمر «مستقبل الدراما في مصر» الساعة العاشرة والنصف صباح يوم الأحد 22 أبريل 2025، بمقر الهيئة بمبنى الإذاعة والتليفزيون في ماسبيرو.



وقال المسلماني إن عقد المؤتمر يأتي استجابة لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي التي طرحها في حديثه بحفل إفطار القوات المسلحة في شهر رمضان الماضي ، والتي تقضي بضرورة تعزيز القيم، ومواجهة موجات العنف والجريمة وتعاطي المخدرات، وإشعال الصراع المجتمعي ، وترويج الابتذال اللفظي والانحراف السلوكي، وتدمير قيم العائلة.



وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أن المؤتمر سيتضمن دعوة الكتّاب والمخرجين والمنتجين وعلماء النفس والاجتماع والسياسة والاقتصاد، وسيتم رفع توصياته للمؤسسات المعنية.