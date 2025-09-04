عمرو طلعت: توفير فرص عمل لجميع التخصصات بقطاع الاتصالات

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هناك سمتين أساسيتين تميزان قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ الأولى هي النمو المطرد لهذا القطاع، الذي ينمو في مصر بنسب عالية، وهو أعلى قطاعات الدولة نموا طوال السنوات الماضية.

اعتماد كل قطاعات الدولة على الاتصالات

وأضاف طلعت، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء: «هذا النمو نتيجة اعتماد كل قطاعات الدولة على الاتصالات، إذ تسعى الدولة إلى تحقيق نهضة حقيقية في قطاعاتها وينبغي أن ترتكز على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كجزء من تحقيق هذه النهضة، وذلك يؤدي إلى خلق المزيد من فرص العمل فى هذا القطاع».

وتابع: «السمة الثانية وهي عكس ما كان الحال في السنوات الماضية، إذ كان قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وما ينتجه من عمل مقتصر على خريجي كليات الهندسة وعلوم الحاسبات، ولكن اليوم الوضع تغير بالكامل، وأصبحت هناك فرصة للعمل في القطاع لكل التخصصات».

الاشتراك في مبادرة الرواد الرقميين متاح للجميع

وأشار إلى أن مبادرة «الرواد الرقميون» متاحة لكل شاب وفتاة يرغبون في اتخاذ قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مسارًا مهنيًا لهم بغض النظر عن خلفيتهم العلمية وكذلك الشهادة والدراسة التي أتمها.

واستطرد: «هناك مجموعة من التخصصات، وبعد ذلك يكون هناك اختبار ليس الغرض منه القبول أو عدم القبول، ولكن تحديد نقطة البداية، ويتم التأهيل من خلال مسار تدريبي».