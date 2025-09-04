مدبولي: نستعد لجميع السيناريوهات المحتملة لمواجهة الحرب التجارية العالمية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ الحكومة تعمل بجميع جهاتها المعنية لاستيعاب جميع السيناريوهات التي قد تحدث لمواجهة الحرب الاقتصادية والتجارية العالمية.

وأضاف مدبولي خلال كلمته في مؤتمر صحفي منعقد على الهواء مباشرة عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ الأوضاع مستقرة في مصر وكل ما يحتاجه الشعب موجود، حيث تعمل الحكومة على تأمين احتياجات المواطن قبل دخول فصل الصيف، وهناك اجتماعات مكثفة أسبوعيا من وزراء المالية والبترول والكهرباء إضافة إلى البنك المركزي، لمتابعة الأمور أولا بأول.

وأكد أنّ إقرار البرلمان الأوروبي للمرحلة الثانية من الشراكة الاستراتيجية مع مصر والدعم المباشر بقيمة 4 مليارات يورو، خطوة ممتازة تعكس حجم إدراك الاتحاد الأوروبي لأهمية مصر والشراكة معها خلال الفترة المقبلة.