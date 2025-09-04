مدبولي: مصر تسعى للحفاظ على استقرار الاقتصاد واستمرار التنمية

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ الهدف الأهم للدولة المصرية في هذه الفترة هو الحفاظ على استقرار الاقتصاد واستمرار التنمية بالطريقة الإيجابية المستهدفة من قبل الحكومة، فضلا عن تجنب الآثار والتداعيات السلبية التي تحدث في هذا الملف.

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، نقلته فضائية «إكسترا نيوز»: «كلفت المجموعة الاقتصادية فورا أن تضع سيناريوهات واضحة للتعامل مع كل هذه التحديات، كما أن اللجنة الاستشارية الاقتصادية التي تضم الخبراء سنجتمع معهم الأسبوع المقبل حتى نتدارس الآراء والأفكار التي من الممكن تحقيقها في هذا الأمر، سنعمل على ضرورة أن تكون هناك نظرة شاملة، لمواجهة الحرب الاقتصادية العالمية، بالتالي يجب العمل على تعميق اندماجنا مع مجموعات أوسع من الشركاء التجاريين، وتأمين احتياجاتنا الأساسية من السلع الغذائية الأساسية والطاقة تحديدا، فضلا عن الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية.

وتابع: «إلى جانب استمرار دعم وتعميق التصنيع المحلي ودعم المنتج المحلي وخلق حوافز كبيرة خلال الفترة القادمة، فضلا عن استمرار تحفيز وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، لكن أريد القول إن كما أن هذا الوضع تحدي لكن لدينا فرص فيه، وبعض التقارير الدولية قالت إنه من الموارد أن تكون هناك بعض الدول المستفيدة من هذه التحديات، وأشارت إلى أن مصر من بينهم».