محافظ الشرقية يصدر قرارًا بتعيين نواب جدد ويعتمد حركة تنقلات بالوحدات المحلية

أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية القرار رقم 1194 لسنة 2025، بتعيين 10 نواب جدد لرؤساء مراكز ومدن (مشتول السوق – ههيا – فاقوس – كفر صقر – ديرب نجم- الابراهيمية – بلبيس – منيا القمح – القنايات).

إعادة توزيع وتنظيم العمل بين 74 من سكرتيري المراكز المدن والاحياء





كما قرر محافظ الشرقية إعادة توزيع وتنظيم العمل بين 74 من سكرتيري المراكز المدن والأحياء ورؤساء وسكرتيري الوحدات المحلية القروية بمراكز ومدن (مشتول السوق – ههيا – أبو حماد – حي أول - فاقوس – كفر صقر – الحسينية - ديرب نجم- الابراهيمية – أبو كبير – أولاد صقر – الزقازيق بلبيس – منيا القمح – القنايات).

إنهاء تكليف 16 من رؤساء وسكرتيري الوحدات المحلية القروية

كما تضمن القرار إنهاء تكليف 16 من رؤساء وسكرتيري الوحدات المحلية القروية بمراكز (ههيا – فاقوس – ديرب نجم- أبو كبير – أولاد صقر – الزقازيق – بلبيس – منيا القمح).

وأوضح محافظ الشرقية أن القرار جاء بعد متابعه دقيقه لأداء سكرتيري المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية وإعادة تنظيم العمل بينهم، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري وللارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يذكر أن القرار جاء بعد الاطلاع علي القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهم، وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وعلي المذكرات المعروضة من رؤساء المراكز والمدن والأحياء في هذا الشأن ولحسن سير العمل وانتظامه وللصالح العام.