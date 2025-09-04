مدبولي يعلن توقيع عدة اتفاقيات بين «مصر السيادي» وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة

مدبولي يعلن توقيع عدة اتفاقيات بين «مصر السيادي» وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة

مدبولي يعلن توقيع عدة اتفاقيات بين «مصر السيادي» وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة

أعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين كل من صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ومجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية، بشأن إعادة هيكلة وإدارة طرح مجموعة من الشركات التابعة للجهاز.

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، نقلته فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ هذه الاتفاقيات تأتي في إطار ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات من جانب أجهزة الدولة المعنية لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، من خلال طرح العديد من الشركات المملوكة للدولة لمؤسسات القطاع الخاص، لإدارتها وتشغيلها، تنفيذاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تتبناها الحكومة.

وتشمل هذه الاتفاقيات الخاصة بطرح مجموعة من شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة: «الشركة الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق»، مؤكدًا انه من المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

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