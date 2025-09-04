رئيس الوزراء: طرح منطقة مربع الوزارات لإعادة استغلالها في يونيو المقبل

رئيس الوزراء: طرح منطقة مربع الوزارات لإعادة استغلالها في يونيو المقبل

رئيس الوزراء: طرح منطقة مربع الوزارات لإعادة استغلالها في يونيو المقبل

أعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه جرى بحث آليات الاستفادة من مربع الوزارات وكيفية استخدامه مع الحفاظ على الطابع المعماري والتراثي له، موضحا أنه سيتم طرح مربع الوزارات لإعادة استغلاله في شهر يونيو المقبل.

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، نقلته فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأربعاء، أن ما يحدث حاليا على مستوى الاقتصاد العالمي والقرارات الأمريكية هي حرب تجارية واقتصادية، وكل دولة تعمل حاليا على كيفية الصمود والبقاء وتحقيق مصلحتها.

وأشار إلى أنه كلف وزراء المجموعة الاقتصادية بوضع سيناريوهات محددة للتحرك إزاءها خلال الفترة المقبلة؛ لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية، وتحفيز مناخ الاستثمار، وتوطين الصناعات المختلفة.

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