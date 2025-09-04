منطقة كفر الشيخ الأزهرية تُنظم حفلًا لتكريم طلاب التدريب العملي بجامعة الأزهر

نظمت منطقة كفر الشيخ الأزهرية حفلًا لتكريم طلاب الفرقة الرابعة بكلية التربية بتفهنا الأشراف - جامعة الأزهر؛ لإتمامهم فترة التدريب الميداني - التربية العملية بمعاهد المنطقة خلال العام الدراسي 2024 - 2025، وذلك بحضور الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، والذي بدوره ترأس الحفل الذي أُقيمت فعالياته بمدرج معهد كفر الشيخ الثانوي بنين، اليوم الأربعاء.

وشهد فعاليات الحفل جانب من أعضاء هيئة التدريس بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بتفهنا الأشراف جامعة الأزهر تمثل في كل من: الدكتور متولي شعبان قاسم، والدكتور أبو زيد السباعي، والدكتور خالد علي عقيبي، والذين أشادوا بالتعاون المُثْمر وبالمستوى التنظيمي المُعتاد الذي تقدمه المنطقة في كل عام لإقامة التدريب العملي لطلبة جامعة الأزهر، وسرعة استجابة رئيس المنطقة لتذليل كافة العقبات، مُعربين عن مدى سعادتهم وارتياحهم خلال فترة التدريب لعبورهِ دون أي إعاقة، مُقدمين فائق الشكر والتقدير للمنطقة وقياداتها، وللقائمين على التنظيم طوال فترة التدريب.

تكريم القائمين على تنظيم التدريب العملي

وبنهاية الحفل قام الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، بتكريم طلاب جامعة الأزهر الذين اجتازوا التدريب العملي، وذلك بتقديم بشهادات تقدير لهم نظرًا لما قدموه من جهد والتزام أثناء فترة التدريب، ذاكرًا بأنهم أصبحوا ممثلوا الأزهر في أماكنهم، ومطالبهم بالحفاظ على التفوق والنجاح لرفعة شأن أزهرهم أينما تواجدوا، متمنيًا لهم دوام النجاح والتفوق في حياتهم العلمية والعملية، كما كَرَّم أيضًا القائمين على تنظيم التدريب العملي.

وشهد الحفل إيهاب زغلول، وكيل معهد كفر الشيخ الثانوي بنين، والشيخ أحمد شلبي، شيخ معهد كفر الشيخ الإعدادي بنين، وقدم فقراته علاء قاسم، مُعلم اللغة الإنجليزية بمعهد كفر الشيخ

الثانوي.