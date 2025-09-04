وزير الاتصالات: مبادرة الرواد الرقميون تتحمل تكلفتها الوزارة وصندوق تحيا مصر

وزير الاتصالات: مبادرة الرواد الرقميون تتحمل تكلفتها الوزارة وصندوق تحيا مصر

وزير الاتصالات: مبادرة الرواد الرقميون تتحمل تكلفتها الوزارة وصندوق تحيا مصر

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة بدأت الاتفاق مع مجموعة ضخمة من الشركات العالمية والمحلية العاملة فى مصر لكي تستقبل المتدربين فى مبادرة «الرواد الرقميون» بعد الانتهاء من فترة الدراسة النظرية واكتساب المهارات التقنية، ويلي ذلك فترة تدريب عملي فى الميدان.

وأضاف طلعت، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن المبادرة تهدف لتنمية المهارات التقنية للمشاركين بها، كما ستقدم الدعم والتدريب اللازم لأصحاب الشركات الناشئة على المهارات الإبداعية وريادة الأعمال.

وتابع: « مبادرة الرواد الرقميون مجانية بالكامل وتتحمل تكلفتها وزارة الاتصالات وصندوق تحيا مصر».

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