مدبولي: البورصة السلعية تضمن التداول السليم للسلع وتنظيم الأسواق

مدبولي: البورصة السلعية تضمن التداول السليم للسلع وتنظيم الأسواق

مدبولي: البورصة السلعية تضمن التداول السليم للسلع وتنظيم الأسواق

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع مع عدد من المسؤولين والمعنيين بملف البورصة السلعية، مشيرا إلى أنّ لها دور كبير في استغلال السلع الموجودة، وضمان التداول السليم والعادل لها دون استغلال.

وأضاف مدبولي خلال كلمته في مؤتمر صحفي على الهواء مباشرة أذاعته قناة إكسترا نيوز، أنّ الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك تتسبب في ارتفاع غير مبرر في أسعار السلع، بينما تضمن البورصة السلعية تداول السلع المهمة بطريقة مناسبة وشفافة تضمن تسعير عادل ومحوكم.

وأكمل أنّ الرئيس السيسي وجّه باتخاذ إجراءات تنفيذية في مسألة البورصة السلعية، لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير الحماية لصغار المزارعين والمنتجين، كما ستكون فرصة لاستيراد وتصدير بعض المنتجات المهمة، إضافة إلى خفض تكاليف الفاتورة الاستيرادية.

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