رئيس الوزراء: بدء انتظام الأمور في منطقة الأهرامات الأثرية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّه تابع ما حدث فى منطقة الأهرامات الأثرية بعد بدء التشغيل التجريبي لمنطقة دخول الأهرامات عن طريق الفيوم.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة: «الأمور بدأت تنتظم وهذه فترة تشغيل حتى مايو المقبل، وقعنا اتفاقية لطرح عدد من الشركات، وبحثنا آليات الاستفادة من مربع الوزارات وكيفية استخدامها، مع الحفاظ على الطابع المعماري والتراثي لها».

وأوضح أنّه كلف وزراء المجموعة الاقتصادية بوضع سيناريوهات محددة للتحرك بشأنها خلال الفترة المقبلة؛ لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية، وتحفيز مناخ الاستثمار، وتوطين الصناعات المختلفة.