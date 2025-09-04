رئيس الوزراء: الرسوم الجمركية الأمريكية «حرب عالمية اقتصادية»

رئيس الوزراء: الرسوم الجمركية الأمريكية «حرب عالمية اقتصادية»

رئيس الوزراء: الرسوم الجمركية الأمريكية «حرب عالمية اقتصادية»

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن ما يحدث حالياً من فرض الحكومة الأمريكية رسوماً جمركية، هو بمثابة حرب عالمية اقتصادية بكل المقاييس.

أوضح في كلمته بمؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي تنقله قناة «إكسترا نيوز»، أن الأسبوع الماضي شهد حدثا اقتصاديا مهما، والجميع يتابع ما يحدث في العالم، ما يحدث حالياً هو حرب عالمية بكل المقاييس، بل هي حرب تجارية واقتصادية شاملة بكل الأسلحة المتاحة.

تداعيات فورية على اقتصاديات العالم

أشار إلى أن القرارات التي اتخذتها الحكومة الأمريكية، وما تبعها من تداعيات فورية على اقتصاديات العالم، قد دفعت الدول الأخرى إلى الرد باتخاذ إجراءات مماثلة، موضحًا أن هذا المشهد يعكس حقيقة أن هذه حرب شاملة، تمتد تأثيراتها إلى جميع دول العالم.

نعيش في عصر جديد يشهد تدمير كل الثوابت

وتابع: «نحن نعيش في عصر جديد تماماً، حيث يتم تدمير كل الثوابت التي نشأنا عليها خلال الـ30 سنة الماضية، ليتم إحلالها واستبدالها بآليات جديدة، الهدف الرئيسي اليوم هو فكرة العولمة والتحالفات التي تتجه نحو التحول إلى علاقات ثنائية ومتبادلة، كل دولة تبحث عن كيفية الاستفادة من الدول الأخرى».

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