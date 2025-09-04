رئيس الوزراء: الحكومة اتخذت خطوات مهمة لدعم الفلاح المصري

رئيس الوزراء: الحكومة اتخذت خطوات مهمة لدعم الفلاح المصري

رئيس الوزراء: الحكومة اتخذت خطوات مهمة لدعم الفلاح المصري

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز إنتاج السلع والطاقة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وجزء من السيناريوهات الاستعداد والتحوط.

وأضاف «مدبولي»، خلال كلمته بمؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي والمُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنه تم اتخاذ خطوات مهمة لدعم الفلاح المصري وتشجيعه على توريد القمح للدولة، مشيراً إلى أن الأرقام التي بدأت تظهر في الأيام الأولى من موسم التوريد مبشرة جداً، منوهًا بأن الحكومة خصصت ميزة تفضيلية للفلاح المصري، لتشجيعه على زيادة الإنتاج المحلي، ما يساهم في توفير العملة الصعبة التي كانت تُصرف على استيراد القمح من الخارج.

وأوضح أن هذا يعني أن الحكومة تدفع تكلفة إضافية على السلعة، متابعًا: «نكسب كدولة توفير الدولار الذي كنا نستورد به القمح، وفي نفس الوقت نقدم الدعم المالي للفلاح المصري»، مشددًا على أن هذه الخطوات هي جزء من التوجهات التي تتبعها الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي في عدة قطاعات.

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