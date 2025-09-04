«الوثائقية» تطلق برومو الموسم الثالث من «من روح مصر» بعنوان «بكل فخر صنع في مصر»

أطلقت قناة «الوثائقية» البرومو الرسمي للموسم الثالث من سلسلتها الوثائقية «من روح مصر»، الذي يأتي بعنوان «بكل فخر صُنع في مصر»، استعدادًا لعرضه قريبًا على شاشتها.

وتُسلط سلسلة «من روح مصر» الضوء على قصص ملهمة ومنتجات وأفكار تمثل روح الإبداع المصري، وتُجسد مفاهيم الاعتماد على الذات والإنتاج الوطني، ويُنتظر أن يقدم الموسم الثالث تجربة ثرية تواصل من خلالها «الوثائقية» رسالتها في توثيق الواقع المصري بكل أبعاده الحضارية والثقافية والصناعية.