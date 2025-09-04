مدبولي: نبحث مع شركة «إيني» الإيطالية توسيع استثماراتها في مصر

مدبولي: نبحث مع شركة «إيني» الإيطالية توسيع استثماراتها في مصر

مدبولي: نبحث مع شركة «إيني» الإيطالية توسيع استثماراتها في مصر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه عقد اجتماعًا مع وزير البترول، ناقشا خلاله خطط شركة «إيني» الإيطالية لتوسيع استثماراتها في مصر في مجال إنتاج الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية.

خطط مستقبلية لشركة إيني

وأضاف «مدبولي»: «كان وزير البترول في إيطاليا أمس، حيث التقى مع رئيس شركة إيني، وتم خلال الاجتماع بحث الخطط المستقبلية التي تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي»، موضحًا أن هناك خطة واضحة من الشركة لتوسيع استثمارتها في مصر لإنتاج مزيد من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية.

وشدد على أنه من المتوقع أن تكون هناك زيارة من رئيس شركة إيني إلى مصر لعرض التفاصيل بشكل أوسع.

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