مدبولي: الزيادة الطفيفة في أسعار العملات «طبيعية» ولن تؤثر على الاقتصاد

مدبولي: الزيادة الطفيفة في أسعار العملات «طبيعية» ولن تؤثر على الاقتصاد

مدبولي: الزيادة الطفيفة في أسعار العملات «طبيعية» ولن تؤثر على الاقتصاد

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المهم في المرحلة الحالية هو استمرار الثقة في استقرار الاقتصاد المصري، موضحًا أنه رغم التحديات الاقتصادية والقرارات الأمريكية الجديدة، فإن تأثيرها على حياة المواطن اليومية سيكون محدودًا طالما أن الحكومة قادرة على تدبير الدولار والمصانع تعمل بكامل طاقتها والإنتاج متوفر داخل البلاد.

استقرار الاقتصاد

وأوضح «مدبولي»، خلال كلمته بمؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي والمُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن الزيادة الطفيفة التي حدثت في سعر العملات الأجنبية هي زيادة مؤقتة نتيجة لعدة عوامل، ولا تأثير لها على استقرار المنظومة الاقتصادية، مشددًا على أن سياسة الحكومة النقدية تقوم على «سعر مرن» للدولار بهدف ضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية، وهو ما يتم تنفيذه حاليًا بنجاح، كما أظهرته الأيام الأخيرة.

وأشار مدبولي إلى أن الزيادة في الأسعار كانت طبيعية في سوق العملات، ولا يجب أن يكون هناك قلقًا بشأنها، مؤكداً أن جزءًا من التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر ناتجة عن الصراع العالمي.

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا