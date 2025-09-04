قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المهم في المرحلة الحالية هو استمرار الثقة في استقرار الاقتصاد المصري، موضحًا أنه رغم التحديات الاقتصادية والقرارات الأمريكية الجديدة، فإن تأثيرها على حياة المواطن اليومية سيكون محدودًا طالما أن الحكومة قادرة على تدبير الدولار والمصانع تعمل بكامل طاقتها والإنتاج متوفر داخل البلاد.

استقرار الاقتصاد

وأوضح «مدبولي»، خلال كلمته بمؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي والمُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن الزيادة الطفيفة التي حدثت في سعر العملات الأجنبية هي زيادة مؤقتة نتيجة لعدة عوامل، ولا تأثير لها على استقرار المنظومة الاقتصادية، مشددًا على أن سياسة الحكومة النقدية تقوم على «سعر مرن» للدولار بهدف ضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية، وهو ما يتم تنفيذه حاليًا بنجاح، كما أظهرته الأيام الأخيرة.

وأشار مدبولي إلى أن الزيادة في الأسعار كانت طبيعية في سوق العملات، ولا يجب أن يكون هناك قلقًا بشأنها، مؤكداً أن جزءًا من التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر ناتجة عن الصراع العالمي.