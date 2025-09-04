مدبولي: شراكة مع مستشفى أوروبي عالمي لعلاج الأورام بمصر بالمجان

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية ماضية في تطوير المنظومة الصحية بالشراكة مع مؤسسات طبية عالمية، لتقديم خدمات على أعلى مستوى، دون المساس بحقوق المواطنين أو العاملين بالمستشفيات.

وأوضح «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن ما يُثار حول بيع مستشفيات حكومية غير دقيق، مشددًا على أن الهدف هو توفير خدمة طبية عالية الجودة للمواطن المصري البسيط، والحفاظ على العلاج المجاني أو شبه المجاني الذي تقدمه الدولة.

وأشار إلى أن بعض المنشآت الصحية تعاني من التدهور، وتحتاج إلى خبرات عالمية لإدارتها بكفاءة، لافتًا إلى توقيع شراكة مع واحدة من أفضل ثلاث مستشفيات في العالم لعلاج الأورام، ستفتتح قريبًا في مصر وستقدم معظم خدماتها بالمجان للمواطنين.

ونفى مدبولي وجود أي نية للاستغناء عن العاملين بالمستشفيات التي ستُدار بالشراكة، موضحًا أنه سيتم نقل أي موظف زائد عن الحاجة إلى مستشفيات أخرى تحتاج إلى دعم بشري، مشددًا على أن الهدف هو إدارة احترافية تضمن أعلى جودة في الخدمة دون الإضرار بحقوق أي فرد.