«عبد العاطي» يبحث الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر مع وزير سويدي

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم، أندرش هال وزير الدولة المعني بالهجرة بوزارة العدل السويدية وذلك على هامش المؤتمر الوزاري لعملية الخرطوم، بحسب بيان وزارة الخارجية مساء اليوم.

العلاقات بين مصر والسويد

وأعرب «عبدالعاطي» عن التطلع لمواصلة العمل للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى آفاق أوسع، خاصة فيما يتعلق بالشق الاقتصادي والتجاري والاستفادة من الفرص الاستثمارية في مصر في القطاعات المختلفة.

جهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية

ثمن وزير الخارجية التنسيق المستمر مع الجانب السويدي في مختلف الموضوعات محل الاهتمام المشترك ومن ضمنها ملف الهجرة، حيث رحب بالدعم السويدي لجهود الدولة المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال المساعدات التي تُقدمها وكالة التعاون الإنمائي الدولي السويدية للوكالات الأممية العاملة في هذا المجال في مصر.