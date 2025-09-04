ماذا يحدث لجسمك عند نقص الحديد؟.. مخاطر غير متوقعة

الحديد من العناصر الأساسية التي يحتاجها الجسم للحفاظ على صحته والقيام بوظائفه الحيوية، إذ يلعب دورًا محوريًا في تكوين الهيموجلوبين، إلى جانب مشاركته في العديد من العمليات الحيوية مثل تعزيز جهاز المناعة، لذا فإن نقصه في الجسم قد يؤدي إلى أضرار غير متوقعة.

أضرار نقص الحديد

يؤدي نقص الحديد في الجسم إلى العديد من المشكلات الصحية، أبرزها الإصابة بأنيميا نقص الحديد، والتي تتسبب في الشعور بالخمول والكسل، وانخفاض القدرة على التركيز، وتدهور الأداء الدراسي، خاصة لدى الأطفال، وذلك وفقًا لما ذكرته وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتعود أسباب نقص الحديد في الجسم إلى عدة عوامل، منها سوء التغذية، وقلة امتصاص الحديد، بالإضافة إلى الإصابة ببعض الطفيليات التي تؤدي إلى فقدان الدم والشهية، بحسب ما أوضحه الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، في تصريحات خاصة لصحيفة «الوطن».

عدم تناول أغذية فيتامين سي مع الوجبات من ضمن الأسباب التي تؤدي إلى نقص الحديد لذلك يعد الأطفال الرضع من أكثر الفئات العمرية المعرضة للإصابة بنقص الحديد، إذ يتعرض الأطفال الصغار لخطر نقص الحديد، عندما لا يتناولون مكملات الحديد، حيث يمكن أن يؤثر نقص الحديد على النمو وقد يؤدي إلى مشكلات في التعلم، بحسب عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة.

طرق للوقاية من مخاطر نقص الحديد

للوقاية من نقص الحديد، ينصح باتباع عدة إجراءات، من بينها تناول مكملات الحديد عند الحاجة، وتعديل العادات الغذائية الضارة، والإكثار من تناول الأغذية الغنية بفيتامين «سي» مثل البقدونس، والليمون، والكيوي، والجوافة، نظرًا لدورها في تعزيز امتصاص الحديد.

كما يُوصى بتناول مصادر الحديد النباتي إلى جانب مصادر الحديد الحيواني في الوجبة نفسها، مثل تناول الفول مع البيض، أو الجمع بين اللحوم والبقوليات، لضمان أقصى استفادة ممكنة من الحديد الموجود في الطعام.