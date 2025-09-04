«فاطمة»: طلبت الطلاق فهددني زوجى بصور خاصة

«متجوزاه من سنتين واتفاجئت إنه بيبتزنى لما طلبت الطلاق علشان كان بيضربنى» بهذه الجملة تحدثت «فاطمة» لـ«الوطن» عن تجربتها المريرة مع زوجها الذى أرادته سنداً لها، لكنه تحول إلى وحش ابتزها بصورها الشخصية التى كانت مخزنة على هاتفها الذى تركته فى منزله عقب نزاع بينهما فى ديسمبر الماضى. وقالت «فاطمة»: «تزوجت هذا الرجل بعد وفاة زوجى الأول بسنة بسبب حادث ورزقت منه بطفل، وكانت علاقتنا فى البداية مستقرة علماً بأنه كان متزوجاً وطلق زوجته ولديه منها 4 أطفال، واستمرت حياتنا على هذا المنوال حتى أول ديسمبر الماضى عندما بدأ فى ضربى وإهانتى، فتركت المنزل رفقة طفلى الصغير، وتوجهت مباشرة إلى قسم الشرطة فى أحد مراكز محافظة الشرقية، وحررت محضراً ضد طليقى بالضرب وقمت بعمل تقرير طبى بعد عرضى على المستشفى الموجود فى دائرة القسم». وأضافت: «فوجئت بأن زوجى فور علمه بتحرير المحضر قام بتهديدى على الهاتف فى مكالمات صوتية وتطبيق واتساب بصورى الخاصة التى كانت مخزنة على هاتفى الذى تركته فى المنزل لأتنازل عن قائمة المنقولات الخاصة بى وجميع حقوقى مقابل أن يسكت عن هذه الصور ولا يقوم بنشرها».

وتابعت: «فكرت فى الموضوع بهدوء وتوجهت لأحد المحامين لمباشرة قضية الضرب وأخبرته بما فعله زوجى ليقوم المحامى فى اليوم التالى بعمل محضر فى مديرية الأمن بالتهديدات التى قام بها زوجى بالإضافة لتحريكى دعوى قضائية ضده أمام محكمة الجنح لاسترداد قائمة المنقولات الخاصة بى وبالفعل صدرت أحكام فى قضية قائمة المنقولات بالحبس وقضية الضرب ليكون مجموع الأحكام الصادرة ضده 6 أشهر حبس فى كل قضية 3 أشهر للضرب و3 أشهر لقائمة المنقولات، أما عن محضر الابتزاز الإلكترونى الذى قام المحامى بتحريره ضد زوجى فقد وصل إلى النيابة المختصة لإضافة أقوالى فى محضر الاستيفاء تمهيداً لإحالته للمحكمة الاقتصادية المختصة التى ستقوم بإصدار حكمها لأحصل على حقى».